MÄRKTE-Dax zum Brexit höher erwartet - Coronavirus bleibt Thema

Frankfurt, 31. Jan (Reuters) - Zum offiziellen EU-Austritt Großbritanniens wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag der Wall Street folgen und höher starten. Am Donnerstag hatte er wegen Spekulationen auf einen Dämpfer für die Weltwirtschaft durch den Coronavirus-Ausbruch 1,4 Prozent auf 13.157,12 Punkte verloren. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief am Donnerstag wegen der Verbreitung des Coronavirus einen internationalen Gesundheitsnotstand aus. Damit sind schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs verbunden. Im Tagesverlauf richten Anleger zudem ihren Blick auf die deutschen Einzelhandelsumsätze und die europäischen Inflationsdaten. In den USA stehen die Konsumausgaben auf der Agenda. Daneben müssen sich Anleger auch mit einer neuen Welle von Firmenbilanzen auseinandersetzen. So öffnen der Konsumgüter-Hersteller Colgate-Palmolive sowie die Ölkonzerne Chevron und Exxon ihre Bücher. Beim angeschlagenen Industriekonzern Thyssenkrupp rechnen Experten mit einer turbulenten Hauptversammlung. Gesprächsthema dürfte auch der Brexit sein. Großbritannien verlässt rund dreieinhalb Jahre nach dem Referendum offiziell die EU. Damit beginnt die Übergangsfrist, die zum Jahresende ausläuft. Sollten sich die beiden Parteien bis dahin nicht auf ein Freihandelsabkommen einigen, droht ein harter Bruch, der Experten zufolge die Wirtschaft beiderseits des Ärmelkanals zu beeinträchtigen droht. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.157,12 Dax-Future 13.212,00 EuroStoxx50 3.690,78 EuroStoxx50-Future 3.702,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 28.859,44 +0,4 Prozent Nasdaq 9.298,93 +0,3 Prozent S&P 500 3.283,66 +0,3 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 23.205,18 +1,0 Prozent Shanghai Kein Handel Hang Seng 26.369,66 -0,3 Prozent (Reporterin: Anika Ross, Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)