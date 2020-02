MÄRKTE-Dax erneut höher erwartet - Coronavirus im Blick

Frankfurt, 12. Feb (Reuters) - In Erwartung einer neuen Welle von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch erneut höher starten. Am Dienstag war er auf ein Rekordhoch von 13.668,43 Punkten gestiegen und hatte dank der Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Epidemie ein Prozent im Plus bei 13.627,84 Punkten geschlossen.

Börsianer werden weiterhin die Infektionsrate genau im Auge behalten, um abzuschätzen, ob die Epidemie ihren Höhepunkt überschritten hat. Etwas Abwechslung von diesem Dauerbrenner-Thema versprechen neben den Firmenbilanzen die Zahlen zur Industrieproduktion in der Euro-Zone, in der das verarbeitende Gewerbe als Problemkind der Wirtschaft gilt.

Wenig Überraschungen erwarten Experten vom zweiten Tag der Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell im Kongress. Powell werde voraussichtlich seine Aussagen vom Dienstag bekräftigen. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)