MÄRKTE-Dax höher erwartet - Coronavirus sorgt weiter für Unsicherheit

Frankfurt, 19. Feb (Reuters) - In Erwartung einer weiteren Welle von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er 0,8 Prozent im Minus bei 13.681,19 Prozent geschlossen. Börsianer werden aufmerksam verfolgen, ob nach Apple auch andere Großkonzerne wegen der Coronavirus-Epidemie in China ihre Geschäftsziele senken oder sich im Rahmen der Vorlage ihrer Zahlen vorsichtig zu den Aussichten äußeren. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.681,19 Dax-Future 13.740,00 EuroStoxx50 3.836,54 EuroStoxx50-Future 3.850,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 29.232,19 -0,6 Prozent Nasdaq 9.732,74 +0,0 Prozent S&P 500 3.370,29 -0,3 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 23.414,45 +1,0 Prozent Shanghai 2.985,84 +0,0 Prozent Hang Seng 27.639,44 +0,4 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)