MÄRKTE-Dax vor EZB-Zinsentscheid deutlich niedriger erwartet

Frankfurt, 12. Mrz (Reuters) - Wenige Stunden vor dem EZB-Zinsentscheid wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag deutlich niedriger starten. Im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz fiel er unter die Marke von 10.000 Punkten. Am Mittwoch hatte er nach dem Ausverkauf der vorangegangenen Tage 0,4 Prozent im Plus bei 10.438,68 Punkten geschlossen. Auf die Stimmung drückte die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, im Kampf gegen die Coronavirus-Krise einen vierwöchigen Einreisestopp für Europäer zu verhängen. Investoren rechnen fest damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Virus-Epidemie bei ihrer heutigen Sitzung den Zins für Einlagen bei der Notenbank auf minus 0,6 von minus 0,5 Prozent senkt. Experten zufolge wird sie gleichzeitig den Freibetrag, ab dem dieser Strafzins greift, anheben, um die Belastungen für die Geschäftsbanken zu minimieren. Sie sagen außerdem eine Aufstockung des Wertpapier-Ankaufprogramms voraus, dessen Volumen bei derzeit 20 Milliarden Euro monatlich liegt. Für kleinere und mittlere Unternehmen, die keine Anleihen ausgeben, werde die EZB voraussichtlich zielgerichtete Liquiditätshilfen ankündigen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 10.438,68 Dax-Future 9.898,50 EuroStoxx50 2.905,56 EuroStoxx50-Future 2.742,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 23.553,22 -5,9 Prozent Nasdaq 7.952,05 -4,7 Prozent S&P 500 2.741,38 -4,9 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 18.557,39 -4,4 Prozent Shanghai 2.917,23 -1,7 Prozent Hang Seng 24.343,25 -3,5 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)