MÄRKTE-Dax schwächer erwartet - Coronavirus bestimmt Tagesordnung

Frankfurt, 13. Mrz (Reuters) - Zum Abschluss einer der schwärzesten Börsenwochen seiner Geschichte wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag etwas schwächer in den Handel starten. Am Donnerstag hatte er als Reaktion auf den überraschenden US-Einreisestopp für die meisten Europäer in der verschärften Coronavirus-Krise 12,2 Prozent auf 9161,13 Punkte verloren. Das war der zweitgrößte Tagesverlust seiner Geschichte. Die Virus-Pandemie bleibt am Freitag, dem 13., das beherrschende Thema auf dem Börsenparkett. Bund und Länder schwörten die Deutschen auf die Bewältigung einer sehr schweren Herausforderung ein. Die US-Notenbank Fed stemmte sich mit einer gewaltigen Finanzspritze gegen einen Zusammenbruch der Märkte. Die anstehenden deutschen Inflationsdaten und Firmenbilanzen werden dadurch zur Nebensache. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 9.161,13 Dax-Future 9.269,00 EuroStoxx50 2.545,23 EuroStoxx50-Future 2.577,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 21.200,62 -10,0 Prozent Nasdaq 7.201,80 -9,4 Prozent S&P 500 2.480,64 -9,5 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 17.437,67 -6,1 Prozent Shanghai 2.888,84 -1,2 Prozent Hang Seng 23.685,72 -2,6 Prozent