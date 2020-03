MÄRKTE-Dax unter 9000 Punkten erwartet - Fed-Zinssenkung verpufft

Frankfurt, 16. Mrz (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag erneut niedriger starten. Am Freitag hatte der Dax zum Abschluss einer der schwärzesten Börsenwochen der Geschichte 0,8 Prozent höher bei 9232,08 Punkten geschlossen. Die überraschende erneute Zinssenkung der US-Notenbank Fed vom Wochenende verpuffe, sagten Analysten. Geldpolitik könne die durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöste Krise nicht lösen. Die Fed hatte am Wochenende den Leitzins zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen gesenkt. Die neue Spanne liegt bei null bis 0,25 Prozent - einen Prozentpunkt niedriger als bisher. In der Corona-Krise ergreift die Bundesregierung immer drastischere Maßnahmen und macht Grenzen zu Frankreich, Österreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz für den Personenverkehr weitgehend dicht. Zudem bleiben in allen Bundesländern die Schulen, aber auch die meisten öffentlichen Einrichtungen und Versammlungsorte geschlossen. Erstmals tagt am Montag ein Krisenkabinett unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel. Bei den Unternehmen legen unter anderem Talanx, Wacker Neuson und Salzgitter Quartalszahlen vor. Aus den USA steht der Empire-State-Konjunkturindex an. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 9.232,08 Dax-Future 8.807,50 EuroStoxx50 2.586,02 EuroStoxx50-Future 2.453,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 23.185,62 +9,4 Prozent Nasdaq 7.874,88 +9,4 Prozent S&P 500 2.711,02 +9,3 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 17.002,04 -2,5 Prozent Shanghai 2.812,80 -2,6 Prozent Hang Seng 23.181,41 -3,5 Prozent (Reporter: Hakan Ersen und Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)