MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - Coronavirus bleibt Thema

Frankfurt, 18. Mrz (Reuters) - Nach seiner jüngsten Stabilisierung wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch die Talfahrt wieder aufnehmen. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex dank geplanter neuer Geldspritzen der US-Notenbank Fed 2,3 Prozent im Plus bei 8939,10 Punkten geschlossen. Von der US-Notenbank Fed sind vorerst keine weiteren Hinweise auf die Geldpolitik zu erwarten. Nach zwei Notfall-Zinssenkungen binnen weniger Tage und der Ankündigung neuer Wertpapierkäufe wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise fallen die für Mittwoch geplanten Beratungen aus. Von den anstehenden Konjunkturdaten und Firmenbilanzen versprechen sich Börsianer keine größeren Impulse. Bei der Vorlage detaillierter Geschäftszahlen von BMW warten sie gespannt auf Aussagen zum Einfluss der Virus-Krise auf das Geschäft und zu einem möglichen Produktionsstopp. Volkswagen, Daimler und Ford legen einen Großteil ihrer Werke in Europa still. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 8.939,10 Dax-Future 8.508,00 EuroStoxx50 2.530,50 EuroStoxx50-Future 2.399,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 21.237,38 +5,2 Prozent Nasdaq 7.334,78 +6,2 Prozent S&P 500 2.529,19 +6,0 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 16.747,12 -1,6 Prozent Shanghai 2.765,42 -0,5 Prozent Hang Seng 22.849,76 -1,8 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)