MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - US-Daten im Blick

Frankfurt, 19. Mrz (Reuters) - Trotz der massiven EZB-Geldspritzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag erneut niedriger starten. Am Mittwoch hatte er wegen wieder aufgeflammter Rezessionsängste 5,6 Prozent im Minus bei 8441,71 Punkten geschlossen. Um die Folgen in den Griff zu bekommen, hat die EZB neue Anleihenkäufe im Volumen von 750 Milliarden Euro beschlossen. Noch immer rätseln Börsianer, wie schwerwiegend die wirtschaftlichen Belastungen der Coronavirus-Pandemie ausfallen werden. Hinweise hierauf erhoffen sie sich von Konjunkturdaten wie dem Wirtschaftsbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia. Außerdem stehen am Nachmittag (MEZ) die US-Frühindikatoren auf dem Terminplan. Bei den Firmenbilanzen interessieren sich Anleger wie stets in den vergangenen Wochen weniger für die Zahlen der vergangenen Monate als für den Ausblick. Viele Firmen haben sich bereits von ihren Zielen für 2020 verabschiedet. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 8.441,71 Dax-Future 8.221,00 EuroStoxx50 2.385,82 EuroStoxx50-Future 2.324,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 19.898,92 -6,3 Prozent Nasdaq 6.989,84 -4,7 Prozent S&P 500 2.398,10 -5,2 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 16.546,99 -1,1 Prozent Shanghai 2.691,07 -1,4 Prozent Hang Seng 21.549,65 -3,3 Prozent (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)