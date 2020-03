MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt, 23. Mrz (Reuters) - Zur Eröffnung der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge Am Montag erneut niedriger starten. Bund und Länder hatten sich am Sonntag wegen der Coronavirus-Pandemie auf neue massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland geeinigt. Für mindestens zwei Wochen müssen Bürger den Kontakt zu anderen Menschen auf ein absolutes Minimum reduzieren. Am Abend begab sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in häusliche Quarantäne, nachdem sie erfahren hatte, dass sie mit einem infizierten Arzt in Kontakt gekommen war. Die massiven staatlichen Einschränkungen in immer mehr Ländern setzten zum Wochenanfang auch die asiatischen Aktienmärkte unter Druck. Am Freitag hatte die Hoffnung auf eine Eindämmung der wirtschaftlichen Coronavirus-Folgen Dax-Anleger zunächst wieder an die Finanzmärkte zurückgelockt. Der Leitindex gewann 3,7 Prozent auf 8928 Punkte. Das reichte aber nicht für eine positive Dax-Wochenbilanz, bei der ein Minus von 3,3 Prozent unter dem Strich stand. Geschäftsergebnisse der Unternehmen rücken angesichts der Pandemie in den Hintergrund. Unter anderem legen Innogy und Hypoport. Am Morgen nahm Airbus seine Prognose für 2020 zurück und machte sich für den drastischen Einbruch der Luftfahrt wegen der Coronakrise wetterfest. Europas größter Flugzeugbauer stockte seinen Kreditrahmen um 15 Milliarden Euro auf, wie der Konzern am Montag in Toulouse mitteilte. Zuletzt haben viele Unternehmen ihre Prognosen für das laufende Jahr drastisch zusammengestrichen. Weiter treten die von der Deutschen Börse beschlossenen Index-Änderungen in Kraft. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 8.928,95 Dax-Future 8.473,00 EuroStoxx50 2.548,50 EuroStoxx50-Future 2.354,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 19.173,98 -4,6 Prozent Nasdaq 6.879,52 -3,8 Prozent S&P 500 2.304,92 -4,3 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 16.887,78 +2,0 Prozent Shanghai 2.683,80 -2,3 Prozent Hang Seng 21.798,28 -4,4 Prozent (Reporter: Anika Ross und Stefanie Geiger, redigiert von Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)