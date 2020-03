MÄRKTE-Dax höher erwartet - Corona-Hilfspaket im Bundestag

Frankfurt, 24. Mrz (Reuters) - Im Windschatten der Kursgewinne an den asiatischen Börsen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag ebenfalls höher starten. Am Montag war er trotz neuer Geldspritzen der US-Notenbank Fed 2,1 Prozent schwächer bei 8738,59 Punkten aus dem Handel gegangen. In der Coronakrise werden im Bundestag über die Gesetzesvorlagen der Regierung beraten, mit denen die schlimmsten wirtschaftlichen Folgen der Krise abgefedert werden sollen. Eine Verabschiedung ist für Mittwoch geplant. Anzeichen darauf, wie stark der Konjunktureinbruch ausfallen könnte, erhoffen sich Börsianer aus den Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Euro-Zone. Entscheidend sei aber, wie lange der Stillstand in der Bundesrepublik andauere, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst vom Brokerhaus CMC Markets: Es müsse sichergestellt werden, dass durch die Quarantäne die Produktionskapazitäten nicht verloren gingen. "Sonst stünde das Land möglicherweise am Ende an einem Punkt, wo das Virus zwar besiegt ist, die Kapazitäten aber so deutlich heruntergefahren wurden, dass es lange dauern wird, diese wiederherzustellen." Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 8.741,15 Dax-Future 9.133,00 EuroStoxx50 2.485,54 EuroStoxx50-Future 2.527,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 18.591,93 -3,0 Prozent Nasdaq 6.860,67 -0,3 Prozent S&P 500 2.237,40 -2,9 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 18.075,41 +7,0 Prozent Shanghai 2.688,56 +1,1 Prozent Hang Seng 22.529,38 +3,8 Prozent (Reporterin: Hakan Ersen und Christina Amann, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)