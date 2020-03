MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - GfK-Index im Blick

Frankfurt, 25. Mrz (Reuters) - In Erwartung weiterer Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Am Mittwoch hatte er dank der Rettungspakete von Bund und US-Regierung 1,8 Prozent im Plus bei 9874,26 Punkten geschlossen. Nach dem Absturz des Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt, werden Börsianer genau beobachten, wie sich die Coronavirus-Pandemie auf die Kauflaune der Verbraucher niederschlägt. Experten rechnen mit einem Rückgang des GfK-Index auf 7,1 Punkte von 9,8 Zählern. Außerdem berät die Bank von England (BoE) über ihre Geldpolitik. Nach der Notfall-Zinssenkung der vergangenen Woche und der geplanten Ausweitung der Wertpapierkäufe erwarten Experten vorerst keine weiteren Schritte. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 9.874,26 Dax-Future 9.608,50 EuroStoxx50 2.800,14 EuroStoxx50-Future 2.672,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 21.200,55 +2,4 Prozent Nasdaq 7.384,30 -0,5 Prozent S&P 500 2.475,56 +1,2 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 18.664,60 -4,5 Prozent Shanghai 2.769,53 -0,4 Prozent Hang Seng 23.337,74 -0,8 Prozent (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)