MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - US-Daten im Blick

Frankfurt, 02. Apr (Reuters) - In Erwartung weiterer US-Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag mit erneuten Verlusten starten. Am Mittwoch hatte er wegen wieder aufgeflammter Rezessionsängste 3,9 Prozent auf 9544,75 Punkte eingebüßt. Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf den US-Arbeitsmarkt. Experten rechnen wegen der Coronavirus-Pandemie für die abgelaufene Woche mit 3,5 Millionen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe. Dies würde den Rekordwert der Vorwoche von knapp 3,3 Millionen toppen. Daneben stehen die US-Industrieaufträge auf dem Terminplan. Allerdings spiegeln sich in den Februar-Zahlen die aktuellen Beschränkungen des öffentlichen Lebens nicht wider. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 9.544,75 Dax-Future 9.512,00 EuroStoxx50 2.680,30 EuroStoxx50-Future 2.642,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 20.943,51 -4,4 Prozent Nasdaq 7.360,58 -4,4 Prozent S&P 500 2.470,50 -4,4 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 17.981,83 -0,5 Prozent Shanghai 2.743,64 +0,3 Prozent Hang Seng 23.065,02 -0,1 Prozent (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)