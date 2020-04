MÄRKTE-Dax höher erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt, 07. Apr (Reuters) - Nach einem starken Wochenauftakt wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag erneut mit Kursgewinnen starten. Am Montag hatte er dank Hoffnungen auf eine Entspannung in der Coronavirus-Krise 5,8 Prozent im Plus bei 10.075,17 Punkten geschlossen. Vor diesem Hintergrund verfolgen Börsianer auch weiterhin die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle, vor allem in den am härtesten von der Pandemie getroffenen Ländern wie Italien, Spanien oder den USA. In Großbritannien ist der an Covid-19 erkrankte britische Premierminister Boris Johnson wegen einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes auf eine Intensivstation verlegt worden. Auf Konjunkturseite stehen die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion an. Da es sich aber um die Entwicklung im Februar, vor den Beschränkungen des öffentlichen Lebens handele, seien die Daten wenig aussagekräftig, sagten Analysten. Experten rechnen mit einem Rückgang um 0,9 Prozent zum Vormonat. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 10.075,17 Dax-Future 10.171,00 EuroStoxx50 2.795,97 EuroStoxx50-Future 2.788,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 22.679,99 +7,7 Prozent Nasdaq 7.913,24 +7,3 Prozent S&P 500 2.663,68 +7,0 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 18.787,09 +1,1 Prozent Shanghai 2.812,35 +1,8 Prozent Hang Seng 23.867,25 +0,5 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Stefanie Geiger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)