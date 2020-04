MÄRKTE-Dax nach US-Ölpreiscrash zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt, 21. Apr (Reuters) - Nach dem historischen Absturz des US-Ölpreises wird der Dax am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Montag war er 0,5 Prozent fester bei 10.675,90 Zählern aus dem Handel gegangen. Der Ölpreis-Kollaps hatte zum Wochenauftakt bereits die Wall Street belastet. Auch die asiatischen Aktienmärkte folgten ins Minus. Der Preis für den Terminkontrakt auf die US-Sorte WTI für Mai stieg am Dienstag wieder um 39 Dollar auf 1,37 Dollar je Barrel. Am Montag war der Öl-Preis in den USA wegen der Coronavirus-Pandemie um knapp 56 Dollar auf minus 37,63 Dollar je Barrel eingebrochen und damit erstmals in seiner Geschichte ins Minus gestürzt. Weil die Pandemie die Öl-Nachfrage weltweit um fast ein Drittel hat einbrechen lassen, stehen Käufer vor dem Problem, dass die Kapazitäten der Öl-Lager bald erschöpft sein dürften. Der wirtschaftliche Stillstand hinterlässt tiefe Spuren in der Wirtschaft - Aufschluss über die Schwere der Rezession erhoffen sich Anleger unter anderem vom ZEW-Index, der am Vormittag vorgelegt wird. Dazu kommen Geschäftszahlen von Unternehmen wie dem Autobauer PSA, dem Börsenbetreiber LSE, Netflix, Danone oder Coca-Cola. Unterdessen hält in der Corona-Krise die Diskussion über erste Lockerungen der massiven Einschränkungen an. Unter anderem will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder seine Entscheidung dazu bekanntgeben, ob das Oktoberfest in diesem Jahr stattfinden kann. In den meisten Bundesländern dürfen seit dieser Woche kleinere Läden wieder öffnen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 10.675,90 Dax-Future 10.448,00 EuroStoxx50 2.909,50 EuroStoxx50-Future 2.807,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 23.650,44 -2,4 Prozent Nasdaq 8.560,73 -1,0 Prozent S&P 500 2.823,16 -1,8 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 19.291,28 -1,9 Prozent Shanghai 2.811,82 -1,4 Prozent Hang Seng 23.773,55 -2,3 Prozent (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Stefanie Geiger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)