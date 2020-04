MÄRKTE-Dax vor EZB-Entscheid höher erwartet

Frankfurt, 29. Apr (Reuters) - Zum Abschluss der verkürzten Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er dank Hoffnungen auf die baldige Markteinführung eines Coronavirus-Medikaments 2,9 Prozent auf 11.107,74 Punkte zugelegt. Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch ihren Leitzins wie erwartet nicht angetastet. Zugleich gelobten die Hüter des Dollar, die gesamte Bandbreite der Instrumente zur Stützung der Wirtschaft zu nutzen.. Börsianer warteten nun gespannt auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Einige Experten gehen davon aus, dass EZB-Chefin Christine Lagarde eine Aufstockung der Wertpapierkäufe verkündet. Daneben stehen die Zahlen zu den US-Konsumausgaben auf dem Terminplan. Experten erwarten wegen der Coronavirus-Pandemie für März einen Rückgang um fünf Prozent. Die Kauflaune der Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Die auf Hochtouren laufende Bilanzsaison hält Anleger ebenfalls auf Trab. Neben dem Chemiekonzern BASF und dem Triebwerkshersteller MTU öffnen der Online-Händler Amazon und der iPhone-Anbieter Apple ihre Bücher. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.107,74 Dax-Future 11.266,50 EuroStoxx50 2.996,08 EuroStoxx50-Future 3.004,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 24.633,86 +2,2 Prozent Nasdaq 8.914,71 +3,6 Prozent S&P 500 2.939,51 +2,7 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 20.347,81 +2,9 Prozent Shanghai 2.859,21 +1,3 Prozent Hang Seng Kein Handel (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)