MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Lufthansa im Blick

Frankfurt, 21. Mai (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Die Börsenumsätze dürfen feiertagsbedingt dünn bleiben. Bei den Unternehmen werden Anleger nach den intensiven Verhandlungen über ein Rettungspaket wohl vor allem die Aktien der Lufthansa im Auge behalten. Die Hoffnung auf eine schnell vorübergehende Rezession hatte die Anleger am Mittwoch zu Aktien greifen lassen. Der deutsche Leitindex Dax kletterte um 1,3 Prozent auf 11.223 Punkte. Die US-Notenbank Fed befürchtet den am Mittwochabend veröffentlichten Protokollen der jüngsten Sitzung von Ende April zufolge weitere Wellen der Coronavirus-Epidemie. Die Fed hatte angekündigt, gegen eine von der Coronakrise ausgelöste Rezession alles in ihrer Macht stehende in die Waagschale zu werfen. Ihre Aufmerksamkeit dürften die Anleger auch auf das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia und die Frühindikatoren richten. Für beide Indizes sagen Experten eine leichte Verbesserung voraus. Daneben stehen die zuletzt viel beachteten Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe an. Seit Ausbruch der Krise haben Dutzende Millionen Menschen in den USA ihre Jobs verloren. Experten gehen aber davon aus, dass die Zahlen langsam zurückgehen: In der abgelaufenen Wochen dürften es nur noch 2,4 Millionen sein, nach fast drei Millionen in der Vorwoche. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.223,71 Dax-Future 11.152,00 EuroStoxx50 2.942,39 EuroStoxx50-Future 2.908,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 24.575,90 +1,5 Prozent Nasdaq 9.375,78 +2,1 Prozent S&P 500 2.971,61 +1,7 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 20.583,90 -0,1 Prozent Shanghai 2.885,20 +0,1 Prozent Hang Seng 24.397,29 +0,0 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, rdigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)