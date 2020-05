MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Lufthansa-Gespräche im Blick

Frankfurt, 21. Mai (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger in den Handel starten. Am Donnerstag hatten die Investoren nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dax verlor 1,4 Prozent und stand bei 11.065 Punkten. Das Ringen um ein milliardenschweres Rettungspaket für die Lufthansa dürften Investoren weiter im Blick behalten. Die Gespräche darüber sollten zeitnah abgeschlossen werden, um das Überleben des Traditionskonzerns zu sichern. Auf der Konjunkturagenda stehen keine relevanten Indikatoren. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.065,93 Dax-Future 10.964,00 EuroStoxx50 2.904,98 EuroStoxx50-Future 2.869,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 24.474,12 -0,4 Prozent Nasdaq 9.284,88 -1,0 Prozent S&P 500 2.948,51 -0,8 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 20.413,69 -0,7 Prozent Shanghai 2.830,45 -1,3 Prozent Hang Seng 23.160,11 -4,6 Prozent (Reporter: Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)