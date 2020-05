MÄRKTE-Dax höher erwartet - Ifo-Index im Blick

Frankfurt, 25. Mai (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Freitag hatte er bei 11.073 Punkten 0,1 Prozent höher geschlossen. Anleger richten ihre Aufmerksamkeit auf den Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. "Nach einem dramatischen Rückgang im April rechnen wir bei diesem Stimmungsindikator mit einer weiteren Verschlechterung im Mai", sagte DZ-Bank-Ökonom Alexander Buhrow. Im Rampenlicht steht außerdem Volkswagen. Im Laufe des Tages will der Bundesgerichtshof (BGH) sein Urteil in einem Schadenersatzprozess wegen des Diesel-Skandals fällen. Dabei wird der Autobauer voraussichtlich eine Niederlage kassieren. Experten rechnen zum Wochenauftakt mit generell niedrigen Handelsumsätzen. In den USA und Großbritannien bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.073,87 Dax-Future 11.165,00 EuroStoxx50 2.905,47 EuroStoxx50-Future 2.919,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 24.465,16 +0,0 Prozent Nasdaq 9.324,59 +0,4 Prozent S&P 500 2.955,45 +0,2 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 20.698,37 +1,5 Prozent Shanghai 2.812,96 +0,0 Prozent Hang Seng 22.701,32 -1,0 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, reedigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)