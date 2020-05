MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Streit zwischen USA und China im Blick

Frankfurt, 29. Mai (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex seine jüngste Rally fortgesetzt und 1,1 Prozent auf 11.781 Punkte gewonnen. Für Gesprächsstoff an den Börsen sorgen dürfte der Streit zwischen den USA und China wegen des Sicherheitsgesetzes für Hongkong. US-Präsident Donald Trump hat eine harte Reaktion angekündigt und will noch am Freitag sich vor der Presse äußern. Er könnte unterschiedliche Strafmaßnahmen verhängen, darunter Strafzölle, eine Begrenzung der Visa-Vergabe oder andere Wirtschaftssanktionen. In den USA richtet sich die Aufmerksamkeit auch auf die Konsumausgaben. Die Käufe der US-Verbraucher gelten als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Moderat erfreuliche Konjunkturdaten werden die Finanzmärkte Analysten zufolge kaum zusätzlich befeuern, da sie schon vorab eingepreist wurden. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.781,13 Dax-Future 11.656,00 EuroStoxx50 3.094,47 EuroStoxx50-Future 3.056,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.400,64 -0,6 Prozent Nasdaq 9.368,99 -0,5 Prozent S&P 500 3.029,73 -0,2 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 21.841,06 -0,3 Prozent Shanghai 2.846,41 +0,0 Prozent Hang Seng 22.968,41 -0,7 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)