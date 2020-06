MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - Wirecard im Blick

Frankfurt, 08. Jun (Reuters) - Nach den Kursgewinnen der vergangenen Woche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 3,4 Prozent auf 12.847,68 Punkte zugelegt. Die milliardenschweren Konjunkturspritzen von Europäischer Zentralbank und Bundesregierung beflügelten ebenso wie besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten. Im Blick behalten werden Investoren die Aktien von Wirecard, die am Freitag im Späthandel zeitweise mehr als zwölf Prozent verloren hatten. Nach regulärem Börsenschluss war bekannt geworden, dass der gesamte Vorstand des Zahlungsdienstleisters um Firmenchef Markus Braun wegen des Verdachts auf Marktmanipulation von der Finanzaufsicht BaFin angezeigt wurde. Bei den Konjunkturdaten richtet sich die Aufmerksamkeit auf Daten zur deutschen Industrieproduktion. Analysten rechneten für April mit einem Rückgang um 15,5 Prozent. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.847,68 Dax-Future 12.793,50 EuroStoxx50 3.384,29 EuroStoxx50-Future 3.359,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.110,98 +3,2 Prozent Nasdaq 9.814,08 +2,1 Prozent S&P 500 3.193,93 +2,6 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 23.099,18 +1,0 Prozent Shanghai 2.939,13 +0,3 Prozent Hang Seng 24.812,58 +0,2 Prozent (Reporter: Hakan Ersen und Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)