MÄRKTE-Dax vor Fed-Entscheid höher erwartet

Frankfurt, 10. Jun (Reuters) - In Erwartung neuer Hinweise auf die US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatten ihn Gewinnmitnahmen 1,6 Prozent ins Minus auf 12.617,99 Punkte gedrückt. Ungeachtet der überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag bleibe eine lockere Geldpolitik weiterhin notwendig, sagt Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Die Fed werde daher den Leitzins nicht antasten und ihr Bekenntnis zu Wertpapierkäufen in unbegrenzter Höhe bekräftigen. Sie könnte allerdings den Spekulationen auf negative Leitzinsen den Wind aus den Segeln nehmen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.617,99 Dax-Future 12.718,00 EuroStoxx50 3.320,71 EuroStoxx50-Future 3.337,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.272,30 -1,1 Prozent Nasdaq 9.953,75 +0,3 Prozent S&P 500 3.207,18 -0,8 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 23.099,91 +0,0 Prozent Shanghai 2.941,25 -0,5 Prozent Hang Seng 25.082,79 +0,1 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Stefanie Geiger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)