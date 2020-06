MÄRKTE-Dax nach Fed-Entscheid zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt, 11. Jun (Reuters) - Nach der Entscheidung der US-Notenbank Fed wird am Donnerstag der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Mittwoch hatte er 0,7 Prozent tiefer bei 12.530 Punkten geschlossen. Die Fed will angesichts der tiefen Rezession in den USA den Leitzins offenbar auf Jahre hinaus nahe null halten. Die Coronavirus-Pandemie laste schwer auf der Wirtschaft, betonten die Notenbanker um Fed-Chef Jerome Powell. Die Fed befinde sich zwischen Krisenmodus und Aufbauhilfe, sagte Christian Scherrmann, Volkswirt bei der Vermögensverwaltung DWS. "Die Unsicherheiten sind nach wie vor groß, und die Aussichten implizieren einen langen Weg zur endgültigen Erholung." Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.530,16 Dax-Future 12.328,00 EuroStoxx50 3.293,71 EuroStoxx50-Future 3.232,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.989,99 -1,0 Prozent Nasdaq 10.020,35 +0,7 Prozent S&P 500 3.190,14 -0,5 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 22.629,08 -2,1 Prozent Shanghai 2.939,78 -0,1 Prozent Hang Seng 24.716,43 -1,3 Prozent (Reporter: Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)