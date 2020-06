MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet - Turbulenzen bei Wirecard

Frankfurt, 19. Jun (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher starten. Der deutsche Leitindex hatte am Mittwoch 0,8 Prozent auf 12.281 Zähler verloren. Nach dem spektakulären Kurssturz behalten Anleger Wirecard im Auge. Fondsgesellschaften wie DWS und Union Investment prüfen wegen des Bilanz-Desasters Klagen. Der Aufsichtsrat des Finanzdienstleisters zog personelle Konsequenzen und stellte den für das organisatorische Geschäft zuständigen Vorstand Jan Marsalek frei. Daneben richten die Anleger ihren Blick auf den EU-Gipfel, bei dem über den Wiederaufbaufonds gesprochen werden soll. Der scheidende Euro-Gruppenchef Mario Centeno sieht Spielraum für Verhandlungen zwischen den EU-Ländern über den Fonds. Deutschland und Frankreich wollen den von der Coronakrise schwer getroffenen EU-Staaten mit einem 500 Milliarden Euro schweren Fonds helfen. Bundeskanzlerin Angela Merkel zufolge wird es an diesem Freitag aber noch keine Entscheidung geben. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.281,53 Dax-Future 12.287,00 EuroStoxx50 3.249,90 EuroStoxx50-Future 3.245,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.080,10 -0,2 Prozent Nasdaq 9.943,05 +0,3 Prozent S&P 500 3.115,34 +0,1 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 22.487,36 +0,6 Prozent Shanghai 2.950,74 +0,4 Prozent Hang Seng 24.448,16 -0,1 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)