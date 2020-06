MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Wirecard im Blick

Frankfurt, 22. Jun (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag war der Leitindex 0,4 Prozent höher bei 12.330 Punkten aus dem Handel gegangen. Zum Handelsauftakt werden die Indexänderungen der Deutschen Börse wirksam: Erstmals seit der Einführung des Dax ist die die Lufthansa nicht mehr in der ersten Börsenliga vertreten. Anleger werden auch den Bilanzskandal bei Wirecard im Auge behalten. Der Konzern teilte in der Nacht mit, die verschwundenen Milliarden existierten mit "überwiegender Wahrscheinlichkeit" nicht. Die vorläufigen Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres sowie die Prognosen für 2020 und darüber hinaus seien daher nicht mehr zu halten. Das Unternehmen prüfe nun Kostensenkungen, einen Umbau sowie den Verkauf oder die Einstellung von Firmenteilen und Produkten. Die Wirecard-Aktien hatten in der abgelaufenen Woche 72 Prozent an Wert verloren. Auf der Konjunkturdaten-Agenda steht das Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.330,76 Dax-Future 12.172,00 EuroStoxx50 3.269,10 EuroStoxx50-Future 3.210,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.871,46 -0,8 Prozent Nasdaq 9.946,12 +0,0 Prozent S&P 500 3.097,74 -0,6 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 22.488,24 +0,0 Prozent Shanghai 2.973,44 +0,2 Prozent Hang Seng 24.524,10 -0,5 Prozent (Reporter: Hakan Ersen und Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)