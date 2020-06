MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - Ifo-Index und IWF im Blick

Frankfurt, 24. Jun (Reuters) - In Erwartung weiterer Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch etwas niedriger starten. Am Dienstag hatte er dank ermutigender Einkaufsmanager-Indizes 2,1 Prozent auf 12.523,76 Punkte zugelegt. Börsianer hofften darauf, dass der Ifo-Index ebenfalls positiv überraschen wird. Er spiegelt die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen wider. Experten rechnen für Juni mit einem Anstieg auf 85 Punkte von 79,5 Zählern im Vormonat. Wenige Stunden später will der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognosen für die Weltwirtschaft vorlegen. In den USA hatten die Börsen nach einem Bekenntnis von US-Präsident Donald Trump zum Handelsabkommen mit China höher geschlossen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.523,76 Dax-Future 12.456,50 EuroStoxx50 3.298,83 EuroStoxx50-Future 3.266,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.156,10 +0,5 Prozent Nasdaq 10.131,37 +0,7 Prozent S&P 500 3.131,29 +0,4 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 22.537,93 -0,1 Prozent Shanghai 2.975,63 +0,2 Prozent Hang Seng 24.885,07 -0,1 Prozent (Reporter: Anika Ross, Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)