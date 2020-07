MÄRKTE-Dax höher erwartet - US-Arbeitsmarkt im Blick

Frankfurt, 02. Jul (Reuters) - In Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er 0,4 Prozent im Minus bei 12.260,57 Punkten geschlossen. Börsianer warten gespannt auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag (MESZ). Von ihnen erhoffen sie sich Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand der weltgrößten Volkswirtschaft. Die Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP am Mittwoch hatten enttäuscht. Statt der erhofften drei Millionen Jobs wurden im Juni nur knapp 2,4 Millionen Stellen neu geschaffen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.260,57 Dax-Future 12.318,00 EuroStoxx50 3.228,45 EuroStoxx50-Future 3.233,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.734,97 -0,3 Prozent Nasdaq 10.154,63 +1,0 Prozent S&P 500 3.115,86 +0,5 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 22.164,47 +0,2 Prozent Shanghai 3.064,46 +1,3 Prozent Hang Seng 24.801,57 +1,5 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, Anika Ross, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)