MÄRKTE-Dax kaum verändert erwartet - Industrieproduktion im Blick

Frankfurt, 07. Jul (Reuters) - Nach dem starken Wochenauftakt wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag kaum verändert starten. Am Montag hatte er dank Hoffnungen auf eine rasche Überwindung der wirtschaftlichen Coronavirus-Folgen 1,6 Prozent auf 12.733,45 Punkte zugelegt. Maßgeblich für die Richtung der Aktienmärkte sind die Spekulationen um das Tempo der erwarteten Erholung der Weltwirtschaft. Weiter steigende Infektionszahlen könnten den Optimisten einen empfindlichen Dämpfer verpassen, warnen Experten. Bei den Konjunkturdaten stehen die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion auf der Agenda. Analysten rechnen für Mai im Schnitt mit einem Plus von zehn Prozent, nach einem Einbruch um fast 18 Prozent im Vormonat. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.733,45 Dax-Future 12.711,00 EuroStoxx50 3.350,03 EuroStoxx50-Future 3.333,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.287,03 +1,8 Prozent Nasdaq 10.433,65 +2,2 Prozent S&P 500 3.179,72 +1,6 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 22.576,08 -0,6 Prozent Shanghai 3.376,79 +1,3 Prozent Hang Seng 26.371,55 +0,1 Prozent (Reporter: Hakan Ersen Redigiert von Scot W. Stevenson