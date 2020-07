MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - Commerzbank im Blick

Frankfurt, 08. Jul (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge mit erneuten Kursabschlägen starten. Gewinnmitnahmen und Kursverluste beim Dax-Schwergewicht Bayer hatten den Index am Dienstag 0,9 Prozent schwächer bei 12.616 Punkten schließen lassen. Spannend dürfte es zur Wochenmitte bei der Commerzbank werden. Der Aufsichtsrat tritt zusammen, um nach den Rücktrittsankündigungen von Vorstandschef Martin Zielke und Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann über die Neubesetzung der Führungsspitze zu beraten. Relevante Konjunkturdaten stehen am Mittwoch nicht auf dem Terminplan. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.616,80 Dax-Future 12.556,00 EuroStoxx50 3.321,56 EuroStoxx50-Future 3.294,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.890,18 -1,5 Prozent Nasdaq 10.343,89 -0,9 Prozent S&P 500 3.145,32 -1,1 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 22.476,41 -0,6 Prozent Shanghai 3.372,53 +0,8 Prozent Hang Seng 26.035,80 +0,2 Prozent (Reporter: Anika Ross und Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)