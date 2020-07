MÄRKTE-Dax fester erwartet - Wall Street liefert Rückenwind

Frankfurt, 09. Jul (Reuters) - Mit Rückenwind der Wall Street dürfte der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag fester starten. Aus Furcht vor Verzögerungen bei der Erholung der Weltwirtschaft hatten Anleger am Mittwoch Engagements an den europäischen Aktienmärkten gescheut. Der deutsche Leitindex war um ein Prozent auf 12.494 Punkte gefallen. Die Tech-Rally an der Wall Street hatte hingegen nach Handelsschluss in Europa erneut Fahrt aufgenommen. Der technologielastige Nasdaq-Index erklomm erneut ein Rekordhoch. Im Fokus am deutschen Aktienmarkt dürfte Softwarekonzern SAP nach Vorlage von Quartalszahlen stehen. Das Betriebsergebnis sei im zweiten Quartal währungsbereinigt um sieben Prozent auf 1,96 Milliarden Euro geklettert, teilte SAP am Mittwochabend unter Berufung auf vorläufige Zahlen mit. Auf dem Terminkalender stehen am Donnerstag ansonsten die deutschen Handelsbilanzdaten für Mai sowie die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.494,81 Dax-Future 12.626,00 EuroStoxx50 3.286,09 EuroStoxx50-Future 3.306,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.067,28 +0,7 Prozent Nasdaq 10.492,50 +1,4 Prozent S&P 500 3.169,94 +0,8 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 22.651,16 +1,0 Prozent Shanghai 3.438,61 +1,0 Prozent Hang Seng 26.252,36 +0,5 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)