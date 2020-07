MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - Richtungssuche geht weiter

Frankfurt, 10. Jul (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten. Am Donnerstag hatte er kaum verändert bei 12.489,46 Punkten geschlossen. Das Tauziehen zwischen den Optimisten und den Pessimisten gehe aber weiter, sagten Börsianer. Während Erstere dank ermutigender Konjunkturdaten das Glas als halb voll betrachteten, warnten Letztere vor einem Rückschlag für die Weltwirtschaft durch die steigenden Coronavirus-Infektionen. In den USA wurden zuletzt mehr als 60.000 neue Fälle binnen eines Tages registriert, so viel wie noch nie. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.489,46 Dax-Future 12.468,00 EuroStoxx50 3.261,17 EuroStoxx50-Future 3.244,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.706,09 -1,4 Prozent Nasdaq 10.547,75 +0,5 Prozent S&P 500 3.152,05 -0,6 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 22.358,48 -0,8 Prozent Shanghai 3.411,04 -1,2 Prozent Hang Seng 25.751,46 -1,8 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)