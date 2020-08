MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet - Bayer-Zahlen im Blick

03. Aug (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Montag war er beflügelt von positiven Konjunkturdaten 2,7 Prozent fester bei 12.646,98 Punkten aus dem Handel gegangen. Die positiven Einkaufsmanagerdaten hätten die Hoffnung auf eine Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität zurückgebracht, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. "Jetzt gibt es für die Investoren wieder ein Motiv, die im Umlauf befindliche Liquidität im Aktienmarkt anzulegen." Impulse erhoffen sich Anleger von den Geschäftszahlen der Firmen: Mit Bayer und Infineon legen zwei wichtige Dax-Konzerne ihre Zahlen zum Frühjahrsquartal vor. Bei Bayer dürfte dabei vor allem Augenmerk auf den zuletzt abgeschlossenen Glyphosat-Vergleich in den USA liegen. Weiter präsentieren Fraport, Teamviewer oder Hugo Boss ihre Quartalszahlen. Evonik teilte mit, besser durch das erste Halbjahr gekommen zu sein als zunächst erwartet. Auf der Konjunkturseite werden die Daten zum US-Auftragseingang der Industrie veröffentlicht. Experten erwarten ein Plus verglichen mit dem Vormonat von fünf Prozent im Juni nach einem Anstieg um acht Prozent im Mai. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.646,98 Dax-Future 12.665,50 EuroStoxx50 3.248,28 EuroStoxx50-Future 3.251,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.664,40 +0,9 Prozent Nasdaq 10.902,80 +1,5 Prozent S&P 500 3.294,61 +0,7 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 22.547,92 +1,6 Prozent Shanghai 3.371,00 +0,1 Prozent Hang Seng 24.659,93 +0,8 Prozent (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)