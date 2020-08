MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt, 06. Aug (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Mittwoch war der Dax 0,5 Prozent höher aus dem Handel gegangen. An der Wall Street war der technologielastige Nasdaq erstmals im Handelsverlauf über 11.000 Punkte gesprungen, bevor der Index 0,5 Prozent höher mit 10.998 Zählern aus dem Handel ging. Sowohl in den USA als auch in Europa hatten positiv aufgenommene Quartalszahlen Investoren zuletzt zu Aktien greifen lassen. Erneut erhoffen sich Anleger Impulse von Quartalszahlen der Unternehmen. Nach Siemens öffnen auch die Dax-Konzerne Münchener Rück, Adidas, Beiersdorf, Merck und Henkel ihre Bücher. Die erst kürzlich in den MDax abgestiegene Lufthansa hat das zweite, von der Corona-Krise besonders belastete Quartal wie erwartet mit einem milliardenschweren Verlust abgeschlossen. Im Fokus der Investoren stehen auch mehrere europäische Banken, darunter die ING, die Credit Agricole sowie die Unicredit. Hinweise zur Konjunkturerholung erhoffen sich Anleger von den Zahlen des Statistischen Bundesamtes zum Auftragseingang der Industrie im Juni. In den USA steht die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Ende Juli an. US-Firmen hatten im Juli weit weniger Stellen geschaffen als erwartet worden war, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten monatlichen Umfrage des Personaldienstleisters ADP hervorging. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.660,25 Dax-Future 12.603,00 EuroStoxx50 3.268,38 EuroStoxx50-Future 3.247,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.201,52 +1,4 Prozent Nasdaq 10.998,40 +0,5 Prozent S&P 500 3.327,77 +0,6 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 22.400,59 -0,5 Prozent Shanghai 3.361,33 -0,5 Prozent Hang Seng 24.719,19 -1,5 Prozent (Reporter: Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)