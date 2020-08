MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - Firmenbilanzen im Blick

Frankfurt, 12. Aug (Reuters) - In Erwartung einer neuen Welle von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Am Dienstag hatte er dank Spekulationen auf eine kraftvolle Erholung der Wirtschaft von den Coronavirus-Folgen zwei Prozent auf 12.946,89 Punkte zugelegt. Besonders aufmerksam verfolgen Investoren weiter die Verhandlungen in den USA über ein zusätzliches Konjunkturpaket, dessen Volumen sie auf bis zu zwei Billionen Dollar taxieren. Von diesen Hilfen versprechen sie sich zusätzlichen Rückenwind für die Weltwirtschaft. Daneben hält die Bilanzsaison Anleger auf Trab. Neben dem deutschen Versorger E.ON öffnet unter anderem der US-Netzwerkausrüster Cisco seine Bücher. Parallel dazu werden Zahlen zur europäischen Industrieproduktion veröffentlicht. Experten erwarten im Monatsvergleich ein Plus von zehn Prozent. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.946,89 Dax-Future 12.834,50 EuroStoxx50 3.332,12 EuroStoxx50-Future 3.298,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.686,91 -0,4 Prozent Nasdaq 10.782,82 -1,7 Prozent S&P 500 3.333,69 -0,8 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 22.860,30 +0,5 Prozent Shanghai 3.273,75 -2,0 Prozent Hang Seng 24.842,89 -0,2 Prozent (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)