MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Endspurt in Bilanzsaison

Frankfurt, 18. Aug (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Montag war er 0,2 Prozent fester bei 12.920,66 Punkten aus dem Handel gegangen. Neben der Corona-Pandemie steht der US-Wahlkampf auf der Tagesordnung: Die Demokraten sollen am Abend Joe Biden offiziell zu ihrem Kandidaten küren. Bei dem Parteitag spricht unter anderem der ehemalige US-Präsident Bill Clinton. Für Gesprächsstoff sorgen dürfte der weltweit größte Einzelhändler Walmart, der seine Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorlegt. In der Zeit der schärfsten Corona-Einschränkungen hatten viele Verbraucher vermehrt im Internet bestellt, davon profitierten Unternehmen wie Amazon und Zooplus. Experten dürften in den Walmart-Büchern nach Anzeichen suchen, ob sich der stationäre Einzelhandel wieder erholen kann. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.920,66 Dax-Future 12.908,00 EuroStoxx50 3.305,85 EuroStoxx50-Future 3.296,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.844,91 -0,3 Prozent Nasdaq 11.129,73 +1,0 Prozent S&P 500 3.381,99 +0,3 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 23.026,87 -0,3 Prozent Shanghai 3.453,35 +0,4 Prozent Hang Seng 25.385,80 +0,2 Prozent (Reporterin: Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)