MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Delivery Hero steigt auf

Frankfurt, 20. Aug (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Mittwoch hatte der Leitindex 0,7 Prozent höher bei 12.977 Punkten geschlossen. Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners verwies auf die jüngsten Fed-Protokolle. Die US-Notenbank erwarte eine langsamere wirtschaftliche Erholung. "Damit passt die Prognose der Fed nicht zu den steil nach oben gelaufenen Aktienindizes." Im Dax ist einer der größten Bilanzskandale der Bundesrepublik bald Geschichte, Wirecard fliegt aus der ersten Börsenliga. Nachfolger wird Delivery Hero, wie die Deutsche Börse am Mittwochabend mitteilte. Dessen Platz im Nebenwerteindex MDax nimmt der Anlagenbauer Aixtron ein. In den Kleinwerte-Index SDax steigt die Hornbach-Baumarkt-AG auf. Die Mutter der Baumarktkette, die Hornbach Holding, gehört bereits dem SDax an. Auch aus dem Technologieindex TecDax scheidet Wirecard aus und wird dort durch den Laser-Maschinenbauer LPKF Laser ersetzt. Die Änderungen werden am Montag wirksam. Quartalszahlen kommen von TAG Immobilien und CTS Eventim. Aus den USA stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie Frühindikatoren an. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.977,33 Dax-Future 12.806,00 EuroStoxx50 3.317,62 EuroStoxx50-Future 3.267,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.692,88 -0,3 Prozent Nasdaq 11.146,46 -0,6 Prozent S&P 500 3.374,85 -0,4 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 22.875,17 -1,0 Prozent Shanghai 3.371,48 -1,1 Prozent Hang Seng 24.662,71 -2,1 Prozent (Reporterin: Christina Amann Redigiert von Elke Ahlswede)