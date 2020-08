MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet - Einkaufsmanagerindex steht an

(WDHLG; Überschrift ergänzt) Frankfurt, 21. Aug (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Die Aussicht auf eine langsamere Konjunkturerholung als erhofft hatte Aktienanleger am Donnerstag nervös gemacht. Der deutsche Leitindex ging 1,1 Prozent tiefer bei 12.830 Punkten aus dem Handel. Investoren richten zum Wochenschluss ihre Aufmerksamkeit auf die Einkaufsmanagerindizes und das Verbrauchervertrauen der Euro-Zone. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.830,00 Dax-Future 12.900,00 EuroStoxx50 3.273,98 EuroStoxx50-Future 3.285,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.739,73 +0,2 Prozent Nasdaq 11.264,95 +1,1 Prozent S&P 500 3.385,51 +0,3 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 22.965,19 +0,4 Prozent Shanghai 3.390,09 +0,8 Prozent Hang Seng 25.100,95 +1,3 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)