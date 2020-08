MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt, 24. Aug (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Maue Wirtschaftsindikatoren aus Deutschland und der Euro-Zone hatten die Börsen am Freitag belastet. Der Dax verlor ein halbes Prozent auf 12.764 Punkte. Im Blick der Anleger bleibt weiter die Entwicklung der Neuinfektionszahlen beim Coronavirus, die zuletzt angestiegen sind. Hoffnungen auf eine neue Behandlungsmöglichkeit für Coronavirus-Infektionen sorgten zum Wochenanfang für Rückenwind an den asiatischen Börsen.Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte zuvor den Einsatz einer auf Blutplasma basierten Methode als Notfallbehandlung zugelassen. Bei den Einzelwerten gibt Delivery Hero als Nachfolger des Zahlungsdienstleisters Wirecard seinen Einstand im Dax. Im Blick haben Anleger auch Metro, nachdem der langjährige Vorstandschef des Konzerns, Olaf Koch, zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden will. Thema dürfte auch die Deutsche Börse sein, die Insidern zufolge in den Bieterwettstreit um Italiens Börsengesellschaft eingestiegen ist. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.764,80 Dax-Future 12.818,50 EuroStoxx50 3.259,75 EuroStoxx50-Future 3.268,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.930,33 +0,7 Prozent Nasdaq 11.311,80 +0,4 Prozent S&P 500 3.397,16 +0,3 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 22.975,43 +0,2 Prozent Shanghai 3.384,48 +0,1 Prozent Hang Seng 25.455,83 +1,4 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von Stefanie Geiger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)