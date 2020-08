MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt, 25. Aug (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Montag war er beflügelt von der Hoffnung auf eine rasche Zulassung eines Corona-Impfstoffs in den USA 2,4 Prozent fester bei 13.066,54 Punkten aus dem Handel gegangen. Für Gesprächsstoff sorgen dürfte der Ifo-Index, der am Vormittag vorgelegt wird. Experten gehen davon aus, dass sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft im August etwas aufgehellt hat. Im Frühjahr war die Wirtschaft so stark eingebrochen wie nie in der Geschichte der Bundesrepublik, als im Kampf gegen das neuartige Coronavirus weltweit das öffentliche Leben und die Wirtschaft heruntergefahren wurde. "So folgerichtig der Crash im März deshalb war, das darauffolgende Comeback der Börsen dagegen stellt wohl für die Mehrheit der Investoren alles bisher Erlebte in den Schatten", sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Die Berichtssaison kommt dagegen langsam zum Ende. Am Morgen gewährte Stadler Rail Einblick in die Bücher. Weitere Zahlen stehen von der Fluggesellschaft SAS und der Immobilienfirma S-Immo an. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.066,54 Dax-Future 13.152,00 EuroStoxx50 3.331,74 EuroStoxx50-Future 3.343,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 28.308,46 +1,4 Prozent Nasdaq 11.379,72 +0,6 Prozent S&P 500 3.431,28 +1,0 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 23.386,21 +1,7 Prozent Shanghai 3.377,27 -0,3 Prozent Hang Seng 25.359,83 -0,8 Prozent (Reporterin: Christina Amann, bearbeitet von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)