MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt, 31. Aug (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Gewinnmitnahmen und ein stärkerer Euro hatten den Dax am Freitag gedrückt. Der deutsche Leitindex verlor ein halbes Prozent auf 13.033 Punkte. Am Montag stehen die Verbraucherpreise aus Deutschland auf der Agenda. In China werden die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen veröffentlicht. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.033,20 Dax-Future 13.115,00 EuroStoxx50 3.315,54 EuroStoxx50-Future 3.339,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 28.653,87 +0,6 Prozent Nasdaq 11.695,63 +0,6 Prozent S&P 500 3.508,01 +0,7 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 23.250,25 +1,6 Prozent Shanghai 3.428,54 +0,7 Prozent Hang Seng 25.684,64 +1,0 Prozent