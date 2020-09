MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet - Regierungsprognose im Blick

31. Aug (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Montag war er 0,7 Prozent schwächer bei 12.945,38 Punkten aus dem Handel gegangen. Für Gesprächsstoff sorgen dürften die Einkaufsmanagerindizes für August. Börsianer hoffen auf Anzeichen, wie schnell sich die Wirtschaft vom Corona-Schock erholt. In China lässt die Industrie einer Umfrage nach die Corona-Krise hinter sich, das Wachstum fiel so stark aus wie seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr. Die Bundesregierung legt zudem ihre Konjunkturprognose vor. Insidern zufolge geht sie davon aus, dass der Einbruch in diesem Jahr nicht so tief ausfällt wie bislang angenommen. Die Aussichten für 2021 würden dagegen etwas pessimistischer beurteilt. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.945,38 Dax-Future 13.000,00 EuroStoxx50 3.272,51 EuroStoxx50-Future 3.286,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 28.430,05 -0,8 Prozent Nasdaq 11.775,46 +0,7 Prozent S&P 500 3.500,31 -0,2 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 23.127,55 -0,1 Prozent Shanghai 3.397,17 +0,0 Prozent Hang Seng 25.171,55 +0,0 Prozent (Reporterin: Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)