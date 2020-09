MÄRKTE-Dax höher erwartet - US-Daten im Blick

Frankfurt, 03. Sep (Reuters) - Vor Veröffentlichung weiterer wichtiger Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er im Windschatten der Rekordjagd an der Wall Street gut zwei Prozent auf 13.243,43 Punkte zugelegt. Das war der höchste Schlusskurs seit mehr als sechs Monaten. Ihr Hauptaugenmerk richten Investoren auf das Stimmungsbarometer der Einkaufsmanager aus dem US-Dienstleistungssektor am Nachmittag (MESZ). Sie hoffen auf eine positive Überraschung wie beim Index für die Industrie. Nach den enttäuschenden Beschäftigtenzahlen der privaten Arbeitsagentur ADP vom Mittwoch rücken die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe wieder in den Vordergrund. Experten erwarten hier mit 950.000 nur einen leichten Rückgang im Vergleich zu Vorwoche. Diesseits des Atlantik werden die Einzelhandelsumsätze für die Euro-Zone veröffentlicht. Analysten prognostizieren für Juli eine Verlangsamung des Wachstums auf 1,5 von 5,7 Prozent. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.243,43 Dax-Future 13.322,00 EuroStoxx50 3.337,77 EuroStoxx50-Future 3.356,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 29.100,50 +1,6 Prozent Nasdaq 12.056,44 +1,0 Prozent S&P 500 3.580,84 +1,5 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 23.521,48 +1,2 Prozent Shanghai 3.402,69 -0,1 Prozent Hang Seng 25.042,65 -0,3 Prozent (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)