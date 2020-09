MÄRKTE-Dax vor US-Arbeitsmarktdaten niedriger erwartet

Frankfurt, 04. Sep (Reuters) - Nach dem Kursrutsch an der Wall Street wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten. Am Donnerstag hatten Anleger bereits Gewinne mitgenommen, der Dax gab mit einem Minus von 1,4 Prozent auf 13.057,77 Punkte so stark nach wie seit fünf Wochen nicht. Das Hauptaugenmerk der Anleger liegt auf den US-Beschäftigtenzahlen am Nachmittag (MESZ). Experten erwarten für August 1,4 Millionen neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft. "Der im Vergleich zur Entlassungswelle Anfang des Jahres langsame Jobaufbau deutet auf eine sehr lange und langsame Erholung des Arbeitsmarktes hin", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Diesseits des Atlantiks stehen die Auftragseingänge der deutschen Industrie auf dem Terminplan. Hier sagen Analysten für Juli ein Plus von fünf Prozent voraus. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.057,77 Dax-Future 13.028,50 EuroStoxx50 3.304,22 EuroStoxx50-Future 3.294,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 28.292,73 -2,8 Prozent Nasdaq 11.458,10 -5,0 Prozent S&P 500 3.455,06 -3,5 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 23.167,23 -1,3 Prozent Shanghai 3.338,14 -1,4 Prozent Hang Seng 24.551,18 -1,8 Prozent (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)