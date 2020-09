Dax höher erwartet - Brexit-Gespräche im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Im Sog eines erneuten Ausverkaufs im US-Technologiesektor war der Dax zum Wochenschluss unter die Räder gekommen und hatte 1,7 Prozent auf 12.8423,66 Punkte nachgegeben. Wie es an den US-Börsen weitergeht bleibt zum Wochenstart allerdings offen, denn die Handelsplätze dort bleiben feiertagsbedingt geschlossen.

The skyline with its banking district is photographed during sunset in Frankfurt, Germany, April 29, 2020, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues. REUTERS/Kai Pfaffenbach