MÄRKTE-Dax höher erwartet - Wall Street im Blick

Frankfurt, 08. Sep (Reuters) - Nach dem verlängerten Wochenende an den US-Börsen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten. Der Tendenz an der Wall Street schenkten Börsianer besonderes Augenmerk, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Dann wird man sehen, ob die Verkäufe anhalten oder ob – wie in den vergangenen Wochen – auch nach dem Rücksetzer sofort wieder neue Käufer in den Markt strömen, um die wochenlang stark gelaufenen Aktien auf tieferen Niveaus einzusammeln." In der vergangenen Woche hatten die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 bis zu 3,3 Prozent verloren. Auch den Autogipfel von Politik und Wirtschaft mit Bundeskanzlerin Angela Merkel haben Anleger im Blick. Daneben beobachteten Investoren weiterhin den Verlauf der Brexit-Verhandlungen aufmerksam. Außerdem stehen Zahlen zur deutschen Handelsbilanz und zum Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone auf dem Terminplan. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.100,28 Dax-Future 13.121,50 EuroStoxx50 3.314,07 EuroStoxx50-Future 3.315,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones Kein Handel Nasdaq Kein Handel S&P 500 Kein Handel Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 23.203,58 +0,5 Prozent Shanghai 3.277,19 -0,5 Prozent Hang Seng 24.511,50 -0,3 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Stefanie Geiger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)