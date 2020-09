MÄRKTE-Dax höher erwartet - Brexit bleibt Thema

Frankfurt, 14. Sep (Reuters) - Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Wegen der festgefahrenen Brexit-Verhandlungen trauten sich europäische Aktienanleger vor dem Wochenende nicht aus der Deckung. Der Dax ging am Freitag rund 0,1 Prozent schwächer bei 13.202 Punkten aus dem Handel. Ohne eine Einigung bis zum Jahresende droht ein ungeordneter Ausstieg Großbritanniens aus der EU, der Experten zufolge die Wirtschaft beiderseits des Ärmelkanals belasten würde. Vor diesem Hintergrund fiel der Kurs des Pfund Sterling in der vergangenen Woche zeitweise auf ein Fünfeinhalb-Monats-Tief von 1,0784 Euro. Relevante Konjunkturindikatoren gibt es zum Wochenstart kaum. Es stehen unter anderem Daten zur Industrieproduktion der Euro-Zone an. Experten erwarten für Juli ein Plus von vier Prozent, nach 9,1 Prozent im Vormonat. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.202,84 Dax-Future 13.266,50 EuroStoxx50 3.315,81 EuroStoxx50-Future 3.333,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.665,64 +0,5 Prozent Nasdaq 10.853,55 -0,6 Prozent S&P 500 3.340,97 +0,1 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 23.563,01 +0,7 Prozent Shanghai 3.274,29 +0,4 Prozent Hang Seng 24.673,30 +0,7 Prozent (Reporter: Anika Ross und Hakan Ersen, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)