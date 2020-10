MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet - Hoffnung auf Konjunkturbelebung

30. Sep (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Nach dem ersten TV-Duell im US-Wahlkampf hatte der deutsche Leitindex am Vortag 0,5 Prozent nachgegeben. Dagegen setzte die Aussicht auf weitere Konjunkturhilfen und eine anhaltende Erholung der Wirtschaft positive Impulse an der Wall Street. Nach Gesprächen stellten die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und US-Finanzminister Steve Mnuchin, einen Durchbruch beim Streit um weitere wirtschaftliche Hilfen zur Abfederung der Pandemie-Folgen in Aussicht. Nach dem Corona-Einbruch im Frühjahr mehren sich zudem die Hinweise auf eine anhaltende Erholung der Wirtschaft. "Für den Moment jedenfalls bleibt festzuhalten, dass die Tatsache, dass es im Dax noch einmal tiefer gegangen ist als beim ersten Rutsch Anfang September niemanden wirklich aus der Ruhe bringt", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Handelshaus CMC Markets. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.760,73 Dax-Future 12.815,50 EuroStoxx50 3.193,61 EuroStoxx50-Future 3.205,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.781,70 +1,2 Prozent Nasdaq 11.167,51 +0,7 Prozent S&P 500 3.363,00 +0,8 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 23.184,93 +0,0 Prozent Shanghai Kein Handel Hang Seng Kein Handel (Reporter: Stefanie Geiger, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)