MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Trump Corona-positiv

Frankfurt, 02. Okt (Reuters) - Nach dem positiven Corona-Testergebnis von US-Präsident Donald Trump wird der Dax am Freitag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Belastet von einem Kurseinbruch bei Bayer hatte der Index am Donnerstag 0,2 Prozent auf 12.730 Punkte verloren. In einer ersten Reaktion hätten die Börsen geschockt auf das Testergebnis Trumps reagiert, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. "Von Trumps Krankheitsverlauf wird jetzt abhängen, inwieweit er die Amtsgeschäfte in den kommenden Wochen wahrnehmen kann. Die Auswirkungen sowohl auf die US-Politik, insbesondere bei der Verhandlung des nächsten Hilfspaketes, als auch auf den US-Wahlkampf können immens sein." Im Fokus der Anleger steht zum Wochenschluss zudem der US-Arbeitsmarktbericht. Experten rechnen im Schnitt für September mit 850.000 neuen Jobs nach 1,371 Millionen im Vormonat. Bei den Unternehmen will Grenke Neun-Monats-Zahlen für das Leasing-Neugeschäft vorlegen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.730,77 Dax-Future 12.652,00 EuroStoxx50 3.194,09 EuroStoxx50-Future 3.167,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.816,90 +0,1 Prozent Nasdaq 11.326,51 +1,4 Prozent S&P 500 3.380,80 +0,5 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 23.235,43 +0,2 Prozent Shanghai Kein Handel Hang Seng Kein Handel