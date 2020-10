MÄRKTE-Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet - Banken eröffnen Bilanzsaison

Frankfurt, 13. Okt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax zu Beginn der Bilanzsaison in den USA Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Montag war er 0,7 Prozent fester bei 13.138,41 Punkten aus dem Handel gegangen. "Die Börse schaltet jetzt auf den Berichtssaison-Modus um", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Die Erwartungen an die Zahlen zum dritten Quartal seien erneut moderat. Im Sommer sei das Geschäft zwar nur stotternd losgegangen, aber es habe keine landesweiten Lockdowns mehr gegeben. "Damit besteht eine gute Chance, dass das eine oder andere Unternehmen positiv überrascht und die Aktie profitiert." Den Auftakt machen in den USA die Großbanken JPMorgan und Citigroup. Experten gehen von einem Rückgang der Gewinne aus, weil die Corona-Krise und die niedrigen Zinsen ihren Tribut fordern. In Deutschland legt Gerresheimer seine Zahlen vor. Daneben steht die Jahrestagung des Internationale Währungsfonds (IWF) an. Der IWF legt am Nachmittag seine Prognosen für die Wirtschaftsentwicklung vor. Es wird damit gerechnet, dass die Aussichten nicht mehr ganz so düster eingeschätzt werden wie im Frühjahr, als weltweit im Kampf gegen die Corona-Pandemie Ausgangssperren verhängt worden waren. In Deutschland steht zudem die Veröffentlichung des ZEW-Index an. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.138,41 Dax-Future 13.129,00 EuroStoxx50 3.298,12 EuroStoxx50-Future 3.291,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 28.837,52 +0,9 Prozent Nasdaq 11.876,26 +2,6 Prozent S&P 500 3.534,22 +1,6 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 23.586,03 +0,1 Prozent Shanghai 3.348,90 -0,3 Prozent Hang Seng Kein Handel (Reporterin: Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)