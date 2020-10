MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet

16. Okt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Ein Hauptthema an den Börsen bleibt die Corona-Pandemie - einerseits steigen die Neuinfektionen gerade in Europa immer stärker an, andererseits hoffen viele Investoren auf einen Corona-Impfstoff noch in diesem Jahr. Letzteres hat dem Dax am Freitag zu einem Plus von 1,6 Prozent auf 12.908,99 Punkten verholfen. Zunehmend rücken die Geschäftszahlen der Unternehmen für das dritte Quartal in den Fokus: Unter anderem erlaubt IBM einen Blick in seine Bücher. Unter dem Strich müsse bei europäischen Firmen mit einem Gewinnrückgang von 40 Prozent gerechnet werden, prognostiziert Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. "Dies wäre eine Verbesserung im Vergleich zum zweiten Quartal, als sich das Minus auf rund 50 Prozent belief." Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.908,99 Dax-Future 12.924,00 EuroStoxx50 3.245,47 EuroStoxx50-Future 3.250,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 28.606,31 +0,4 Prozent Nasdaq 11.671,56 -0,4 Prozent S&P 500 3.483,81 +0,0 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 23.687,11 +1,2 Prozent Shanghai 3.321,42 -0,5 Prozent Hang Seng 24.553,78 +0,7 Prozent (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)