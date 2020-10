MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - Ifo-Index im Blick

Frankfurt, 26. Okt (Reuters) - Wegen der weiter grassierenden Coronavirus-Pandemie wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag mit deutlichen Abschlägen starten. Ermutigende Firmenbilanzen hatten den Leitindex am Freitag gestützt. Er gewann 0,8 Prozent auf 12.645,75 Zähler. Sich hinziehende Verhandlungen über ein Corona-Konjunkturpaket in den USA und die steigenden Neuinfektionen machen die Investoren aber nervös. Zum Wochenbeginn stehen die Daten des Ifo-Institutes im Mittelpunkt, die Auskunft über die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen liefern werden. Zudem öffnen wieder einige Unternehmen aus dem In- und Ausland ihre Bücher. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.645,75 Dax-Future 12.446,00 EuroStoxx50 3.198,86 EuroStoxx50-Future 3.154,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 28.335,57 -0,1 Prozent Nasdaq 11.548,28 +0,4 Prozent S&P 500 3.465,39 +0,3 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 23.491,35 -0,1 Prozent Shanghai 3.242,94 -1,1 Prozent Hang Seng Kein Handel (Reporter: Hakan Ersen und Anika Ross, redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)